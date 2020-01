Viol à Hensies: «Ma fille de 13 ans va mieux», témoigne sa mère

L’année 2019 a également été marquée par une affaire de viol collectif qui a éclaté à Hensies, fin septembre dernier. On parle de six mineurs d’âge, de 11 à 14 ans, et d’une victime de 13 ans. Seuls deux jeunes auraient abusé sexuellement de l’adolescente au bout d’un terrain de football. Son propre oncle, lui-même âgé de 13 ans, était présent sans avoir pu l’aider. Aujourd’hui, Laura (nom d’emprunt) se reconstruit petit à petit, témoigne sa maman.

