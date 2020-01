Nimy: le labo photo n’a pas dit son dernier mot!

En mars dernier, le labo photo Prodia à Nimy était entraîné dans la faillite de la société tournaisienne qui l’avait racheté trois ans plus tôt. Mais il rouvrait moins de trois mois plus tard grâce à un ancien client et à une ancienne employée bien décidés à lui rendre vie. Aujourd’hui, Justine Flammia et Pierre Grumiaux ont le sourire...

Perdre son boulot, c’est un coup dur. Perdre un fournisseur, aussi. Alors Justine Flammia et Pierre Grumiaux se sont associés pour conjurer le sort. Elle, ancienne employée du labo photo en faillite, lui, ancien client du même labo ; à deux, ils ont relevé le défi de ressusciter Prodia, à Nimy.