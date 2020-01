La fin du REAC Mons, le gros point noir de la décennie écoulée

Nous voici en 2020! Meilleurs vœux à tout le monde, et en particulier à tous les sportifs de la région! Quel que soit leur niveau, ils visent tous à porter haut les couleurs de Mons-Borinage. Cette fois, qui dit nouvelle année, dit aussi début d’une nouvelle décennie, la troisième du XXIe siècle. Impossible de prédire ce qu’elle nous réserve en matière de résultats et de performances. Par contre, l’occasion est belle de jeter un dernier coup d’œil dans le rétroviseur. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que la période 2010-2019 a été riche en événements. Heureux, avec pas mal de promotions, de révélations, de retours au premier plan. Mais tristes, aussi, avec la disparition de plusieurs dirigeants de clubs dévoués. Sans oublier, bien entendu, la faillite du RAEC Mons, en 2015, évoquée ici par Vincent Lomanto, alors responsable des Ultras. Flash-back sur les dix dernières années.