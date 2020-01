Bilan des PUMAS de la police de Mons: 65 armes et 10.000€ saisis

Les équipes PUMAS de la police de Mons-Quévy ont été lancées en janvier 2019. L’heure est donc aux bilans. La présence sur le terrain, à pied, dans le centre-ville et le quartier de la gare a permis d’obtenir des résultats: plus de 8.000 personnes contrôlées, 65 armes et 10.000€ saisis pour soupçon de trafic.

La mise en place de ces équipes PUMAS part d’un constat : « celui d’une insécurité trop importante basée sur un deal de drogue beaucoup trop présent en rue (surtout la journée).