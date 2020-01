La rénovation (ou reconstruction) de la crèche de Quaregnon attendra un peu plus longtemps que prévu. - E.G.

Une nouvelle crèche à Colfontaine et des locaux rénovés de fond en comble, voire même démolis pour être reconstruits à neuf, à Quaregnon: l’intercommunale IRSIA ne manque pas de projets pour les bambins borains... Une erreur administrative retarde malheureusement tout le programme. Les travaux à Colfontaine ont dû être interrompus et l’IRSIA ne pourra s’attaquer sérieusement au dossier de Quaregnon qu’une fois le problème colfontainois réglé. Mais pas de panique, aucun projet n’est remis en cause, assure Christelle Demoustiez, membre du bureau exécutif de l’intercommunale.