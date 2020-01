Vols au cimetière de La Bouverie: Madeline lance un appel

Madeline n’en peut plus de voir disparaître des fleurs dans le cimetière de La Bouverie. Au moins une fois par mois, on vole les fleurs que ses proches déposent pour son grand-père. Elle en a ras-le-bol et lance un appel pour trouver d’autres personnes victimes.

« Au moins une fois par mois, on vole nos fleurs. » Madeline, 26 ans, est furieuse qu’on porte atteinte de cette manière au souvenir de son grand-père qui repose en paix au cimetière de La Bouverie, rue de la Bergerie. Le dernier vol remonte à quelques jours, la famille ne retrouve plus trois montages de jacinthes près du columbarium.