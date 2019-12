Un terrain de basket sera installé sur la place de Blaregnies

Sur la partie centrale et nord du pays : Temps sec mais gris avec beaucoup de nuages bas. Localement brumeux. Une éclaircie locale sera temporairement possible sur l'extrême nord. Sur le sud et le sud-est : Temps sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux.

15h 5°C 9 km/h 17h 5°C 15 km/h 19h 3°C 11 km/h 21h 3°C 6 km/h