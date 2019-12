RYD: pour rentrer chez vous en toute sécurité après le réveillon

Disponibles à travers toute la Fédération Wallonie-Bruxelles et donc également dans la région de Mons-Borinage, les RYD vous ramènent chez vous gratuitement. Pensez donc à eux avant de prendre le volant avec un verre (ou plusieurs) dans le nez, la nuit de la Saint-Sylvestre.

Lors de la nuit du 31 décembre, on oublie parfois, lorsqu’on est de sortie en boîte de nuit ou autre, de choisir un Bob parmi son groupe. Or, s’il est bien une nuit dangereuse sur nos routes, c’est bien celle-là et le risque de prendre le volant alors que vous avez bu un (ou plusieurs) verres de trop est bien trop grand.