Cuisine de tous les pays à la Petite maison du peuple

La période des fêtes a bien commencé pour la Petite maison du peuple (PMP). L’association colfontainoise qui vient en aide aux personnes dans le besoin vient de récupérer un gros donateur, l’hypermarché Cora d’Hornu. En 2020, elle veut lancer une nouvelle activité: la cuisine multiculturelle.

Ils sont maintenant dix à alimenter (dans tous les sens du terme) de leurs marchandises invendues les frigos et les placards de la PMP : les Delhaize de Colfontaine et de Quaregnon, les GB d'Elouges, de La Bouverie et de Frameries, le Bio Planet de Mons, le Colruyt de Dour, le Spar de Quaregnon, la boulangerie Louise à Hornu et le Cora.