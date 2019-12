Futsal: deux joueurs de Ste-Odile Dour repris en équipe nationale

En cette fin d’année 2019, Rony Penninckx, le coach de l’équipe nationale «Ligue» de futsal belge a établi sa première sélection élargie de 2020.

Au total, le sélectionneur national a convoqué six gardiens et 18 joueurs de champ, dont deux joueurs de Sainte-Odile Jeunes Dour : Mike Urbain et le jeune Adriano Poli. Une première pour le club dourois. « Ça fait évidemment plaisir », souligne Patrick Poli, président et coach de Sainte-Odile. « D’autant qu’Adriano, mon fils, est le plus jeune joueur de cette sélection.