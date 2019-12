Jemappes: fin de l’aventure pour Récré-Action

Triste fin pour Récré-Action. L’association jemappienne accompagnait les enfants âgés de 3 à 12 ans les mercredis après-midi et samedi et durant les vacances scolaires. Dans une ville et une région encore marquée par le chômage et l’exclusion, cette asbl jouait un rôle social important. Elle existait depuis presque un quart de siècle.

Pour les deux employées, mais aussi pour les familles, c’est une belle aventure humaine qui s’interrompt brutalement. Jusqu’au 22 janvier, l’asbl continuera à accueillir les enfants les mercredis pour permettre aux parents de trouver une alternative. Passé cette date, ça sera terminé.