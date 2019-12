31 décembre à Mons: pas de sacs, pas d’alcool fort, pas de verre

Pour la première fois, la Ville de Mons vous invite à fêter le passage à la nouvelle année depuis la Grand-place, au cœur du marché de Noël. Les chalets resteront ouverts, de 22 h à 1 h du matin. Une ambiance musicale, conviviale et familiale sera proposée. Un feu d’artifice sera tiré depuis le parc du Beffroi. Des mesures de sécurité et de mobilité ont été prises par la police et les autorités. Les voici.

Pour la sécurité de tous les participants, un contrôle d’accès pourra être réalisé à l’entrée du périmètre festif. Les autres sites festifs de la Ville de Mons feront également l’objet d’une surveillance accrue des services de police.