Jogging: l’Happy New Year Trophy 2019 fut un grand cru

Cette année encore, l’Happy New Year Trophy a cartonné! Pour cette 33e édition, ils étaient plus de 1.500 à enfiler leurs baskets et, pour certains, leur plus beau déguisement, ce samedi. Car, l’Happy est, certes, l’occasion de se dépenser entre les fêtes, mais également, un beau moyen de s’amuser dans une ambiance des plus festives, à travers le Borinage.

« Bien que la mise en place de cette édition fût beaucoup plus stressante que l’année dernière, nous sommes très heureux que tout se soit bien passé »‘, s’exprime Guillaume Renard, vice-président du Spiridon Borinage, le club organisateur. « On a atteint 1.536 coureurs, soit 200 inscrits de plus que l’année dernière.