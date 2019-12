Basket: Mons-Hainaut battu, Cage et deux Carolos exclus

En s’imposant lors du derby hennuyer, les Spirous viennent d’adresser un signal fort à leurs adversaires. Il faudra compter sur cette équipe de Charleroi qui est parvenue à se dégager dès le second quart-temps. On regrettera les exclusions d’Hervelle, Sharma et surtout celle de Justin Cage à deux bonnes minutes de la fin. Lorsque Axel Hervelle lui a mis son coude dans la gorge, le capitaine montois a bien été obligé de se dégager…

Par rapport à leurs deux premières confrontations, les Carolos ont changé leur approche. Malgré une équipe montoise très attentive dès l’entame, Spirou Basket n’a pas loupé la première période. Ce qui faisait mal aux Renards, c’était le collectif ainsi que l’intensité déployés par les ouailles de Rotsaert.