Père et fils sont montés dormir sans penser qu’ils seraient évacués d’urgence. Intoxiqués au monoxyde de carbone, Angelo Marchetti et son fils, Renato, ont été emmenés dans un hôpital de Charleroi, depuis Tertre. Ils ne pouvaient plus réintégrer leur logement, à leur retour, car la maison était trop imprégnée de monoxyde de carbone. Après quelques jours à dormir dans leur voiture, les deux hommes vont passer la nuit à la maison d’accueil Saint-Paul.