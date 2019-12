Jemappes : la rue Tournante couverte d’excréments

Les riverains de la rue Tournante à Jemappes n’en peuvent plus. Depuis plus de quinze jours, ils sortent de chez eux pour se retrouver directement les pieds dans les excréments. Entre le trottoir quasiment impraticable et la rue, chaque personne qui y passe se retrouve salie par les eaux usagées.

Papiers toilettes utilisés, urine, produits hygiéniques, excréments : depuis quinze jours, ils inondent la rue Tournante à Jemappes. Á chaque fois qu’il pleut, les voisins espèrent que les eaux usagées partent un peu dans les égouts. « Après une pluie, ça va toujours un peu mieux », explique une riveraine.