Futsal: Sainte-Odile Jeunes Dour se met à rêver du top 5

Il n’y a pas de repos pour Sainte-Odile Jeunes Dour. Ce vendredi, les Dourois reçoivent le ZVC Assebroeke, une équipe promue, mais ambitieuse. En forme ces dernières semaines, les hommes de Patrick Poli comptent bien fêter une nouvelle victoire à domicile pour dépasser la barre des 11 points et se rapprocher un peu plus du maintien et pourquoi pas d’une place dans le top 5…

C’est le Boxing Day pour Sainte-Odile Jeunes Dour. Ce soir, Patrick Poli et ses hommes reçoivent la formation flamande d’Assebroeke. Promus en D1 cette saison tout comme les Dourois, les Flandriens sont actuellement à la quatrième place du classement et visent une participation aux playoffs.