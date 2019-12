Basket: Mons-Hainaut a bossé le jour de Noël

Les Montois ne relâchent pas la pression avant le rendez-vous au Spiroudôme ce vendredi.

Avant la trêve du Nouvel An, un dernier devoir attend, ce vendredi au Spiroudôme, les protégés de Vedran Bosnic. « Ce n’est qu’après le All Star Game de samedi à Forest National que les joueurs seront libérés », a expliqué le manager Thierry Wilquin. « Cette semaine, notre coach a convoqué sa troupe pour une seule séance à la fois mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin.