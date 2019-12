Règlement de comptes à Wasmes: Brenda a bien tué Sabrina

Parmi les affaires judiciaires marquantes de l’année écoulée, cette mortelle agression au couteau à Colfontaine. Jusqu’au bout, la défense a soutenu que Brenda Estievenart n’était pas l’auteure du crime. Mais la cour d’assises ne l’a pas suivie. En mai dernier, elle écopait d’une peine de seize années de réclusion criminelle pour le meurtre de Sabrina Blairon, commis le 16 octobre 2016 à Colfontaine. Les deux femmes étaient au cœur d’une querelle sans fin.

Plus de vingt mille plaintes ont été déposées à la police entre les faits et le procès ! C’est dire la rivalité qui oppose les deux clans dirigés par Rudy Deverchin (père de Brenda) et Victor Blairon (père de Sabrina).