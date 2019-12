Meurtre de J-C. Libiez à Roisin: il manquait un homme dans le box

Parmi les grandes affaires criminelles qui ont marqué l’année judiciaire 2019, le meurtre de Jean-Claude Libiez, chez lui, dans son café-tabac à Roisin. Au procès, il manquait un accusé. «On va juger les astres sans le soleil!» avait déploré Me Rivière, avocat des parties civiles, la mère et le frère du défunt. Selon un médecin légiste, Franz Pottiez était incapable d’être jugé avec six autres accusés en raison de ses ennuis de santé. Alors, on a fait sans lui!

Premier coup de théâtre : Loïc Harvengt qui, après avoir soutenu durant des mois qu’il avait fait le coup avec Pottiez et les trois gitans, s’est retracté lors du premier jour d’audience, déclarant qu’il n’avait pas pu identifier Torino Dubois, Brondon Kempfer et Josué Krier.