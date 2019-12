Bagarre entre instits à La Louvière pour des ballons de baudruche

Deux institutrices de l’école communale de La Louvière se retrouvent au tribunal pour... une histoire de ballons de baudruche. Les deux instits en sont venus aux coups et cela finit en hématomes et en stress post-traumatique, triste ou plutôt drôle d’histoire ! Un récit rocambolesque où la cour a failli en perdre son latin!

Le titre pourrait faire rire. L’histoire en fait, n’a rien de drôle, car pour une histoire de ballons de baudruche, une institutrice s’est retrouvée avec une incapacité psychique de 8 mois… et que la juge veut en savoir davantage : est-il possible qu’une baudruche soit la cause d’une telle incapacité ?