Mons: Ronald Gobert est devenu un habitué des podiums

Élu «Young Entrepreneur of the Year 2019» et «Trends Manager» de l’année, Ronald Gobert a collectionné les récompenses en 2019. Le patron du groupe Gobert a également ouvert un 14e point de vente à Pecq. Et il a suivi de près les exploits de l’équipe cycliste qu’il sponsorise sur les routes du Tour de France. 2019 restera pour lui un cru exceptionnel.

Ronald Gobert est sans aucun doute une des personnalités de l’année à Mons-Borinage. Le patron du groupe Gobert, négociant en matériaux de construction, a été récompensé à deux reprises pour son travail. Il a d’abord reçu le prix « Young Entrepreneur of the Year » en mai dernier. Une reconnaissance attribuée par un jury et par le monde professionnel de l’économie.