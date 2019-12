Mons: la fromagerie Cange fermera après les fêtes

L’unique fromagerie artisanale de Mons va fermer ses portes: Jacquy Cange jette le gant. Dès le 31 décembre franchi, le fromager-affineur de Stambruges (Beloeil) mettra la clef de son joli magasin de la rue d’Havré sous la porte. Il n’y a pas de repreneur. La fromagerie Cange sera restée cinq ans à Mons mais rien à faire, la clientèle est trop rare. Que les gourmets se rassurent: on trouvera toujours ses bons produits au marché de Mons. Mais c’est un commerce spécialisé de plus qui disparaît du centre-ville et une cellule vide de plus qui le gangrène…

M. Cange, vous hâtez votre départ de Mons ?