Quévy: mobilisation contre l’installation d’une antenne GSM

L'est du pays : D'abord temps généralement sec et ciel très nuageux. Graduellement ciel partiellement nuageux avec des averses par endroits. Rafales jusqu'à 70 km/h voire un peu plus sous une averse. L'ouest et sud-ouest du pays : Partiellement nuageux avec quelques averses par endroits. Rafales jusqu'à 70 km/h voire un peu plus sous une averse. Le centre et nord-ouest de pays : De larges éclaircies et temps d'abord généralement sec. Des averses par endroits plus tard. Rafales jusqu'à 70 km/h voire un peu plus sous une averse.

13h 11°C 18 km/h 15h 11°C 19 km/h 17h 9°C 27 km/h 19h 8°C 24 km/h 21h 8°C 23 km/h