Mons: trahi pour viol par une bouteille, il prend 8 ans de prison

Huit ans d’emprisonnement ferme, et à cette issue, une mise à disposition du tribunal d’application des peines pendant 10 ans. Le tribunal de Mons a estimé que Jean, SDF de 58 ans, était coupable d’avoir violé une rencontre d’hôpital. Ses dénégations, et les incohérences dans l’attitude de la dame n’ont pas servi à l’innocenter. Même si la plaidoirie de Me Laura Danneau tendait à asseoir pas mal de bizarreries dans son récit. En définitive, une bouteille a été la principale accusatrice de Jean.

« On a fait l’amour. C’était consenti », avait maintenu avec aplomb le prévenu, détenu – il avait en fait, été condamné par défaut à 8 ans avec une mise à disposition du tribunal d’application des peines (TAP), mais il avait fait opposition avec l’aide de Me Danneau. Il espérait se faire acquitter par la chambre à trois juges. Peine perdue.