Waudrez: Marie, 79 ans, a perdu la vie dans une collision

Dans l'est du pays : Ciel partiellement à très nuageux avec encore risque de quelques averses locales, puis un temps généralement sec à partir de l'ouest. Dans l'ouest et le centre du pays : Temps généralement sec avec alternance d'éclaircies (parfois larges) et de passages nuageux. Le long de la frontière française : Nébulosité variable avec risque de quelques averses locales. Ensuite, temps généralement sec avec transitoirement davantage d'éclaircies à partie de l'ouest.

18h 9°C 15 km/h 20h 8°C 16 km/h 22h 6°C 20 km/h