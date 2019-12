Tribunal à Charleroi: les chiens aboient, les voisins cognent

Maïté a 25 et habite maintenant de l’autre côté de la frontière, en France. Mais ce sont pour des faits commis à Binche, en juin 2018, qu’elle se retrouvait à comparaître devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Des coups portés sur une voisine pour une sombre histoire de chien trop bruyant!

Coups et blessures volontaires : c’est ce qui amène Maïté, une jeune femme de 25 ans, devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Et, à l’entendre, ce serait plutôt elle qui devrait être partie civile dans ce dossier ! Tout remonte au mois de juin de l’année dernière et, de loin, cela ressemble à une très bête dispute de voisinage.