Vols à Jurbise: l’hélicoptère venait de la région montoise

Non, l’hélicoptère qui survolait les rues de Jurbise samedi soir n’est pas venu de Bruxelles. Il était déjà dans la région montoise, et a servi d’appui à la zone de police de Sylle et Dendre pour retrouver deux voleuses. Une seule a été interpellée, l’autre est toujours en fuite. Les recherches continuent pour mettre la main sur la deuxième voleuse. Mais l’hélicoptère de la police fédérale ne sera plus sollicité.

Un hélicoptère survolait le village de Jurbise ce samedi soir. Mais pourquoi ? Deux femmes venaient d’entrer par effraction dans une maison, chaussée Brunehault. Un voisin les a vues sortir, et a alerté les services de police. Un véhicule dont la plaque d’immatriculation était allemande, était à proximité de la maison.