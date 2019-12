Mons: pour eux, Noël était ce 22 décembre

L’association Solidarité SDF-Mons et personnes démunies organise toute l’année des activités et des événements en faveur des sans-abri et des personnes en situations précaire ou compliquée. Des personnes qui n’ont pas toujours été gâtées par la vie et qui se retrouvent dans des situations précaires. Ce dimanche, l’association chère à Romane Ben Naji organisait une journée remplie de solidarité.

En effet, toute l’équipe de bénévoles a voulu que les personnes en difficulté puissent elles aussi fêter dignement cette période de fêtes de fin d’année. Un moment de joie parmi la tristesse.