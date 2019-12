Coups à Frameries: deux ans de prison ferme pour Antoni Mazzeo

Dans la moitié nord-est du pays : Ciel très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses. Ensuite, graduellement plus sec à partir du sud-ouest. Vent se renforçant avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h. Dans le sud des provinces de Namur et Luxembourg : Temps devenant temporairement plus sec mais, en fin de journée, à nouveau un risque croissant d'averses localisées. Rafales autour de 50 ou 60 km/h. Dans le sud-ouest et le centre du pays : Temps devenant généralement sec avec parfois quelques éclaircies. Rafales autour de 50 ou 60 km/h.

17h 8°C 19 km/h 19h 7°C 21 km/h 21h 7°C 23 km/h