Jurbise: les enfants ont testé la pleine conscience en classe

Depuis septembre, une classe par école communale de l’entité de Jurbise utilise la pleine conscience. Inspirés du yoga, ces exercices mélangent psychologie positive et méditation. Au préalable, plusieurs institutrices avaient été formées pour être capables d’appliquer le principe en classe. Le but: la concentration et le renfort des relations entre écoliers.

« Après trois mois de test, nous n’avons reçu que des retours positifs », explique l’échevine de l’enseignement de Jurbise, Stéphanie Hotton. L’expérience avait été lancée à la fin du mois de septembre. « À la fin de cette période de test, nous avons eu un écho satisfait de la part des enseignants.