Le Framerisois a ramené plus de 30 kg de drogue du Maroc!

En Ardenne et en Lorraine belge : Ciel généralement très nuageux avec parfois quelques pluies ou ondées. En Basse et Moyenne Belgique : Des périodes nuageuses et parfois aussi des éclaircies. Très localement risque d'une ondée mais temps restant sec sur la plupart des régions.

12h 9°C 23 km/h 14h 9°C 23 km/h 16h 8°C 23 km/h 18h 8°C 25 km/h 20h 8°C 27 km/h 22h 7°C 34 km/h