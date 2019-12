Dour: Dimitri, au lourd passé judiciaire, trempe dans les stups

Dimitri, 42 ans, a un lourd passé judiciaire mais il ne s’était plus fait remarquer depuis 2010. On le pensait rangé, s’apprêtant à connaitre une seconde vie de papa, plus calme cette fois, et plus proche de sa progéniture, ce qui ne fut pas le cas avec les aînés. Mais le 27 avril 2019, la police a débarqué chez lui, informée qu’il trempait dans les produits stupéfiants.

Les policiers ont sonné chez Dimitri. Il a ouvert la porte avant de la reclaquer sur le nez des policiers. La police a sonné plusieurs fois et il n’a pas répondu. Un peu plus tard, sa compagne est revenue. Elle a ouvert la porte aux policiers car elle voulait savoir ce qui se passait. La police est entrée. Dimitri, pris en flagrant délit, s’est énervé. Il y a eu une rébellion.