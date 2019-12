Décès suspects à Wasmes: un homme interpellé

Nouveau rebondissement dans l’affaire de la découverte macabre, rue Clémenceau à Colfontaine. La police a mis la main sur un individu dont les agissements pourraient être à l’origine du décès de deux sexagénaires. L’homme, qui connaissait bien les victimes, a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt.

Rappel des faits. Dans la nuit du 11 au 12 novembre, les corps sans vie de Gérard V. (64 ans) et Michel H. (61 ans) avaient été découverts à leur domicile à Wasmes. Ce sont des voisins proches qui avaient contacté la police. Ils étaient inquiets, pour deux raisons. D’abord, la boîte aux lettres n’avait plus été vidée depuis des jours et débordait.