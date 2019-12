Il braquait des pharmacies à Colfontaine: 6 ans de prison ferme

Le 4 juillet 2019, le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, octroyait un sursis probatoire de cinq ans, sur une peine de cinq ans de prison, à Julien R., auteur en aveux de deux braquages de pharmacies dans la commune de Colfontaine. En appel, l’avocat général estimait que le tribunal correctionnel avait commis une erreur puisque Julien était en état de récidive. Ce vendredi, la cour a supprimé ce sursis et a prononcé une peine de six ans de prison ferme et a ordonné son arrestation immédiate!

Les policiers ne devront pas chercher bien loin après Julien car on a appris par son avocate qu’il avait été arrêté vers 3h15, vendredi matin, à proximité de son nouveau domicile à Mouscron et qu’il allait être entendu en Salduz 4. L’avocate ignorait la raison de cette arrestation.