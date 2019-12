Feu d’Artifice du Nouvel An à Blaregnies

Le «Comité Feux d’Artifice» vous invite pour la 19ème année consécutive à Blaregnies le mercredi 1er janvier 2020 à 21h précise.

Cette heureuse initiative, fruit des citoyens de Blaregnies et environs, permet de mettre en valeur ce beau petit village et d’animer cet espace frontalier très accueillant grâce à la générosité des villageois. Un événement tout en lumière ! Pour vous rencontrer, un chapiteau chauffé, agrémenté d’une buvette et petite restauration vous attend aussi au coin de la Place.