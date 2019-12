La commune de Boussu, via son plan de cohésion sociale (PCS), organisera son premier «réveillon solidaire citoyen», le vendredi 27 décembre, à partir de 19h, à la salle Fontaine à Hornu.

Le réveillon citoyen, c’est quoi ?

Une invitation gratuite et solidaire, à la population précarisée/isolée de Boussu, à passer une chouette et chaleureuse soirée avec repas et remise de cadeaux.