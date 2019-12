Procès Buizingen: Infrabel fait appel, il y aura un autre procès!

Il y aura donc un second procès. - Belga

Buizingen, c’était le 15 février 2010. La catastrophe ferroviaire avait fait 19 morts et plus d’une centaine de blessés. Le jugement est tombé le 3 décembre dernier, presque 10 ans après. Mais il y aura un second procès. Infrabel va en effet faire appel. La société estime que la motivation du jugement compromet fortement le fonctionnement du réseau ferroviaire. Le gestionnaire du réseau précise cependant que son recours n’a aucune incidence sur l’indemnisation des victimes.