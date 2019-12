Budget 2020 à Quévy: des caméras, des engagements et des travaux

Ce jeudi soir, Quévy a présenté son budget 2020, en boni de près de 20.000 euros. PS et MR+ veulent «optimaliser les recettes et maîtriser les dépenses de fonctionnement.» Au-delà de quelques nouveautés, la majorité poursuit son travail à long terme. Côté dépenses, deux agents administratifs et un agent constatateur seront engagés. Quévy prévoit aussi l’installation, via la zone de police, de 4 à 5 caméras d’ici fin 2020.

Les chiffres, d’abord. Le budget 2020 affiche 19.860,5€ de boni à l’exercice propre et un boni global de 2.383.849,46€.