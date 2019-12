Quiévrain: inquiétudes et questions autour du budget en déficit

Ce jeudi soir à Quiévrain, les mines étaient graves, à l’image de la situation que connaît la commune frontalière. Derrière les sourires et la cordialité de façade, c’était une inquiétude bien réelle qui pouvait se lire sur les visages. En cette fin d’année, ce sont en effet de bien mauvaises nouvelles qui sont tombées. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions, il manque environ 600.000 euros pour boucler le budget 2020. Et les premières mesures qui ont dû être prises par le collège sont terribles. Deux structures communales, la maison d’accueil pour la petite enfance «Le Baby Bivouac» et le centre d’alphabétisation sont supprimées, avec des pertes d’emploi à la clé.

Le conseil communal de Quiévrain était invité, ce jeudi soir, à voter un douzième provisoire, afin de continuer à pouvoir assurer le fonctionnement de l’administration. La majorité n’est en effet pour l’heure pas parvenue à présenter un budget à l’équilibre, comme c’est une obligation légale.