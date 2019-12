Would You React? a distribué 27.500€ à des démunis en Belgique

La chaîne Youtube «Would You React?» vient de publier sa dernière vidéo. Dans cette séquence tournée à Mons, on peut y découvrir les réactions de sans-abri qui se voient offrir une liasse de 500 euros. De l’argent issu des dons de généreux internautes. Au total, ce sont près de 27.500 euros que les Youtubeurs ont déjà pu récolter au profit des plus démunis.

500 euros, voilà un cadeau inespéré pour un sans-abri, habitué à ne recevoir que quelques menues pièces de monnaie. C’est pourtant bien cette surprise qui attendait Didier, Jean, Dimitri, Xavier, Fred ou encore Alex à Mons. Devant cette liasse de billets qui leur est tendue, certains d’entre eux écarquillent les yeux, incrédules.