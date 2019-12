Hornu: encore un nid de frelons asiatiques retrouvé!

L’hiver se corse mais les frelons asiatiques ne meurent pas pour autant. Philippe Lambert, apiculteur de profession, n’en est pas à sa première intervention. C’est à Hornu, rue André Demot, qu’un nid de frelons a été traité par ses soins, ce mardi. Un nuage d’insectes est sorti quand il a débuté le traitement pour les exterminer.

Le constat est alarmant dans la région de Mons-Borinage. Les frelons asiatiques sont bel et bien vivants malgré la chute des températures. Les interventions se font de plus en plus nombreuses. Philippe Lambert, apiculteur de profession, se bat depuis trois ans contre les frelons asiatiques.