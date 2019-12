Des synergies à l’étude entre Télé MB et Antenne Centre

Lors du conseil communal de Binche, la situation de la télévision régionale a été évoquée via une question du conseiller communal Etienne Piret. C’est ainsi que le bourgmestre a évoqué une fusion avec Télé MB sur le site de TV Factory. Il est encore trop tôt pour parler de fusion, mais des discussions sont bien en cours pour créer des synergies entre les deux télés locales, notamment au niveau des moyens techniques et des studios.

Lors du conseil communal de ce mardi soir à Binche, le contrat de gestion entre la Ville de Binche et l’asbl Antenne Centre a été approuvé. Les termes de ce contrat restent inchangés, y compris la cotisation par habitant de 3,05 euros et l’intervention dans les frais de captation et de diffusion du carnaval (10.000 euros).