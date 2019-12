Mons: 9,4 millions d’euros pour rénover les parcs et autres

Bonne nouvelle pour Mons: le Plan de Développement Urbain (PDU) de la Ville a été validé intégralement par le Gouvernement wallon. Il s’agit en fait d’une série de demandes de subsides importants auprès de la Région wallonne afin de mettre en œuvre plusieurs gros projets. Rénovation du Waux-Hall, du parc de Jemappes…

Parmi ces projets, citons la rénovation du Waux Hall et du parc communal de Jemappes, la revitalisation commerciale du piétonnier et du centre de Jemappes, la mise en place d’une nouvelle structure d’accueil extrascolaire pour les parents qui travaillent tôt ou tard ou encore le développement du service à domicile pour la prise en charge des documents d’état civil des personnes de plus de 75 an