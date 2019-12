Mons-Bo.: collectes porte-à-porte reportées et recyparcs fermés

Les mercredis 25 décembre 2019 (Noël) et 1er janvier 2020 (Nouvel An) sont des jours fériés. Tous les recyparcs Hygea seront donc fermés et les collectes en porte-à-porte n’auront pas lieu. L’ensemble des recyparcs seront également fermés les 24 et 31 décembre 2019. Ils rouvriront leurs portes aux horaires habituels dès le jeudi 26 décembre et le jeudi 2 janvier.

Comme le prévoit le système de rattrapage des jours fériés, l’ensemble des collectes de la semaine seront décalées d’un jour à partir du mercredi à l’exception des collectes vespérales de Mons intramuros.