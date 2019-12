Baudour: 3 ans de prison requis contre le spécialiste du cannabis

L'ouest du pays : Assez nuageux avec dans l'extrême ouest risque de quelques gouttes par endroits. Le centre et l'est du pays : Des voiles de nuages élevés, mais encore assez ensoleillé, surtout sur l'est du pays.

12h 13°C 12 km/h 14h 13°C 17 km/h 16h 12°C 25 km/h 18h 12°C 26 km/h 20h 12°C 26 km/h 22h 11°C 24 km/h