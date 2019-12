Quaregnon: une plus grosse participation au budget du CPAS

Alain Torrekens, président du CPAS de Quaregnon, a présenté son budget 2020 au conseil communal de Quaregnon réuni mardi soir. Ce budget important -une vingtaine de millions- a été approuvé à l’unanimité.

A noter que la dotation communale à l’exercice propre au CPAS est sensiblement relevée : 3,59 % de plus qu’au budget initial 2019. Cette hausse de la contribution de la commune aux finances de son CPAS s’explique par l’indexation des salaires du personnel et par l’augmentation des RIS (revenu d’insertion sociale) et des autres aides sociales.