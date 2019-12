Moteurs: les frères Semoulin, de Thulin, primés par le RACB

Benoît et François souvent sur la plus haute marche du podium cette saison. - Marc Quivrin

Le Palais 12 s’apprête à accueillir du beau monde, ce jeudi, lors de la cérémonie de remise des prix du Royal Automobile Club of Belgium (RACB). Champions du Lamborghini Super Trofeo Europe AM, les Hensitois Benoît et François Semoulin seront primés en catégorie championnats internationaux GT.