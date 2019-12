Déraillement mortel: conducteur et responsable trafic coupables

L’accident du train E922 du 19 novembre 2009 à 23h29 à l’entrée en gare de Mons avait coûté la vie à l’accompagnatrice Vanessa Lapierre âgée de 30 ans. Le tribunal d’appel de police de Mons présidé par Valérie Hizette confirme, dans les grandes lignes, l’ordonnance du tribunal de police de Mons du 27 avril 2018. La SNCB, gestionnaire du matériel roulant, et Infrabel, gestionnaire du réseau ferroviaire, emportent la responsabilité dans ce qui est défini pénalement comme un homicide et des coups involontaires. Mais ce qui change en degré d’appel, c’est que le conducteur du train (employé de la SNCB) et le responsable du centre de trafic contrôle à Bruxelles sont eux aussi coupables d’homicide et coups involontaires.

Pour autant, le conducteur et le responsable du trafic font l’objet d’une simple déclaration de culpabilité. En première instance, ils avaient bénéficié de la cause d’excuse absolutoire. Les employeurs, personnes morales, emportant les principales responsabilités au plan pénal : ce sont (encore et toujours) elles qui ont commis les fautes les plus graves.