Mons: les anti-Clarebout évacués des locaux de la DPC

Les Amis du Crachet ont quitté vers 11h les locaux du Département de la Police et des Contrôles à Mons, qu’ils occupaient depuis 9h30 environ. Lassés d’attendre le rapport du DPC, quinze membres du collectif eux ont investi une salle de réunion, ce mercredi matin. Ils exigent l’envoi du rapport. Une réunion est prévue à 14h.

« Ça fait un mois que le rapport a été fait et qu’il ne manque qu’une validation », fulmine Jean-François Adam, du comité des Amis du Crachet, ce collectif opposé au projet d’usine Clarebout à Frameries. « Donc on a investi les lieux et on demande ce rapport.